Битва легковаговиків у Лізі Європи: порівнюємо трансферну вартість Дніпра-1 та АЕКа

Ввечері команда Олександра Кучера зіграє перший поєдинок проти віцечемпіона Кіпра у раунді плей-офф. Українська команда вважається більш дорогою за суперника

Сьогодні Дніпро-1 проведе свій перший матч в єврокубковій історії. Команда Олександра Кучера у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти кіпрського АЕКа.

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Дніпряни непогано підсилились влітку, підписавши навіть кількох легіонерів. Напередодні дебютної євробитви клубу 24 канал вирішив проаналізувати трансферну вартість команд згідно з даними порталу Transfermarkt.

Цінник на користь Дніпра-1

Трансферна вартість обох команд не перевищує навіть 20 мільйонів євро. Футболісти українського клубу оцінюються у 19,2 млн, тоді як АЕКа – у 12,3 мільйона.

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Що стосується гравців, то у кіпріотів немає жодного, який би коштував 1 мільйон чи більше. Найдорожчими футболістами АЕКа вважаються центрхав Гус Ледеш, вінгер Адам Дьюрчо та форвард Омрі Альтман. Кожен з них оцінений у 700 тисяч євро.

Мільйонники дніпрян

А ось у дніпрян зібралось аж п'ятеро футболістів за мільйон та більше. Найдорожчим є форвард збірної України Артем Довбик (5 млн). Далі йдуть новачки команди Домінго Бланко (3,5 млн) та Габріель Бусанелло (1,5 млн). Замикають ТОП-5 Олександр Піхальонок (1,5М) та Олексій Гуцуляк (1М).

Обидва клуби працюють на продаж гравців, тому цікавими є найдорожчими трансферами "на вихід" в історії. Для Дніпра-1 таким став Владислав Супряга, за якого Динамо заплатило 6,5 млн євро. А у кіпріотів рекордсменом є відомий українцям Санні Кінгслі. У 2008 році нігерієць перейшов у донецький Металург за 620 тисяч євро.

Цього літа Дніпро-1 підписав вже чотирьох легіонерів – Уеслі Брагу, Макса Валефа, Домінго Бланко та Еміліано Пуріту.