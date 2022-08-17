Хто покаже дебютний матч Дніпро-1 в єврокубках в Україні

У четвер, 18 серпня, Дніпро-1 зіграє свій дебютний матч в єврокубках - в плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти кіпрського АЕКа. Цей матч буде доступний для перегляду і в Україні.

Дебютний матч в єврокубках буде номінально домашнім для Дніпро-1. Але через війну ця гра відбудеться не в Україні. Команда домашнім стадіоном для єврокубків обрала арену у словацькому місці Кошице.

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При цьому в Кошице команда не лише гратиме матчі єврокубків, але й буде там постійно базуватися. Домашні матчі УПЛ дніпряни проводитимуть в Ужгороді, що за сто кілометрів від Кошице.

Матч Дніпро-1 – АЕК в четвер, 18 серпня, розпочнеться о 21:00 за київським часом. Цю гру в Україні транслюватиме канал "2+2". Трансляція на цьому каналі розпочнеться о 20:55.

Матч-відповідь відбудеться 25 серпня у Ларнаці.

Нагадаємо, що переможець двоматчевого протистояння потрапить до групового етапу Ліги Європи. Команда, що поступиться, вилетить до Ліги конференцій, де теж виступить в груповому етапі.