Українець Юсов оформив дубль та вирвав перемогу для команди у чемпіонаті Білорусі: відео

Український нападник Іслочі Дмитро Юсов став одним із головних героїв поєдинку 5-го туру чемпіонату Білорусі. Юсов взяв активну участь в перемозі своєї команди над Супутником – 5:1.

У першому таймі Іслочь зуміла відзначитися тричі. Крім Юсова, який забив другий гол у матчі і перший для себе – в цьому сезоні, відзначилися Олександр Ануфрієв і Олег Потоцький.

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Після перерви гості продовжили глумитися над Супутником. Четвертий м'яч забив Дмитро Комаровський, а останній для Іслочі гол в грі знову забив Юсов.

Голи 27-річного українського бомбардира допомогли Іслочі тимчасово вийти на другу сходинку чемпіонату Білорусі. За п'ять турів Дмитро Юсов забив два голи і віддав один асист.

Іслочь – Супутник відеоогляд матчу