Третій українець в НБА: учасник Євробаскету-2022 підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Джерело:Нью-Йорк Нікс
Клуб НБА Нью-Йорк Нікс оголосив про підписання угоди з українським центровим Дмитром Скапінцевим. Гравець збірної України поєднуватиме виступи за основну команду та фарм-клуб.
Дмитро Скапінцев переїхав до США восени 2022 року. Українець спочатку підписав контракт з фарм-клубом Нью-Йорку – Вестчестер Нікс.
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Ще один українець гратиме в НБА
Після першого сезону в G-лізі Скапінцев приєднався до Нью-Йорк Нікс для участі в Літній лізі НБА 2023 року. 3 серпня з українцем підписали контракт, але в середині вересня він був скасований.
У поточному сезоні у G-лізі Скапінцев у середньому набирав за матч 5,9 очка, робив 4,3 підбирання і 1,7 передачі. На паркеті в середньому українець проводив 18,6 хвилини ігрового часу.
Двосторонній контракт Скапінцева дозволяє йому грати за Нью-Йорк Нікс та Вестчестер Нікс. Щоправда, за основну команду він зможе зіграти не більше 50 матчів.
Якщо Дмитро дебютує за Нью-Йорк Нікс, то стане третім українцем в НБА. Наразі в лізі виступають Святослав Михайлюк за Бостон та Юрій Лень у Сакраменто.
Що відомо про Дмитра Скапінцева
- Дмитро розпочав професійну кар'єру у Черкаських мавпах. У складі черкаської команди він грав з 2015 до 2021 року.
- У 2021 році Скапінцев перейшов до Київ-Баскету. Через повномасштабну агресію Росії сезон в Україні не був завершений. Тож Дмитро продовжив кар'єру в литовському Пено Жвайгждес.
- Скапінцев у складі збірної України брав участь в Євробаскеті-2022. В його активі два поєдинки.