Титулований український фігурист і учасник юнацької Олімпіади Дмитро Шарпар загинув під Бахмутом

Під Бахмутом загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було 25 років.

Дмитро Шарпар був родом з Харкова. Займався фігурним катанням – виступав у парі з Анастасією Побіженко.

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Дмитро Шарпар та Анастасія Побіженко були дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014 – 2015) та учасниками юнацьких Олімпійських ігор (ввійшли до топ-10). А на дорослому рівні – срібними призерами чемпіонату України (2015-2016).

Дмитро Шарпар / фото Skate Ukraine

Після спортивної кар'єри Дмитро Шарпар був артистом циркового шоу на льоду "Гранд".