Брехав, що ходить на боротьбу: Підручний став біатлоністом всупереч бажанню батьків

Дмитро Підручний міг займатися зовсім іншим видом спорту. Батькам українського біатлоніста було не до вподоби його захоплення лижами.

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пригадав, як розпочав займатися біатлоном у дитинстві. За словами чемпіона світу 2019 року в гонці переслідування, йому доводилося брехати батькам, аби кататися на лижах у секції.

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Підручний приховував від батьків заняття на лижах

"Спочатку я йшов по стопам батьків, але вони були не в захваті від цього. Мама відверто була проти того, щоб я займався лижними гонками, адже зі свого досвіду знала, що це дуже складний вид спорту, як фізично, так і морально. Пам’ятаю, коли відновила свою роботу лижна база в нашому місті, багато друзів почали там займатись.

Дізнавшись про це, мені забороняли туди ходити. Тому я казав, що йду на греко-римську боротьбу, а сам тікав на лижі. Мама дізналась про це, коли тренер зателефонував і запитав: "Чому Діми немає на тренуваннях?". Після цього мені й лижним гонкам нічого не заважало. Здобувши перші успіхи, мене помітили та запросили до себе тренери із біатлону", – сказав Підручний.

У минулому сезоні Підручний лише один раз потрапив до топ-10 в особистих гонках на рівні Кубка світу, а збірна Україна не здобула жодної медалі.