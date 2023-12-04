"Почуваюся чудово": Підручний – про готовність до повернення на Кубок світу

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропускав стартовий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді. Тепер він готується провести дебютні в сезоні гонки у Гохфільцені.

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний розпочне свій сезон Кубка світу на другому етапі в австрійському Гохфільцені. 32-річний спортсмен розповів, як готується до змагань.

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Підручний: Перебуваю у непоганій формі

Підготовка пройшла досить нормально, але важко сказати про мої кондиції, бо перебуваю сам в Обертілліасі, без якоїсь конкуренції. Тому зрівнятися з кимось і сказати, в якому я фізичному стані, дуже важко. Але з моїх суб'єктивних бачень по тренуванню – перебуваю в доволі непоганій формі, проте за декілька днів побачимо це у Гохфільцені,

– сказав Підручний.

Другий етап у Гохфільцені триватиме 8-10 грудня. До програми змагань увійдуть шість гонок: спринти, переслідування й класичні естафети.

Нагадаємо, найкращі результати українців в особистих стартах Естерсунда продемонстрували Артем Тищенко і Антон Дудченко – 38-мі місця в індивідуальній гонці та спринті відповідно.