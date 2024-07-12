Естонія не дала перетнутись: арбітр, який пройшов полон Росії судив матч проросійського клубу

УЄФА призначив українського арбітра Дмитра Кубряка на матч проросійського клубу. Рефері був одним з захисників "Азовсталі" та пройшов російський полон.

У четвер, 11 липня, відбувся перший матч кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Вірменський Урарту обіграв естонський Калев з рахунком 2:1.

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Захисник "Азовсталі" розсудив матч з проросійським клубом

За Урарту виступають шестеро громадян Росії: голкіпер Олександр Меліхов, захисник Олександр Пуцко, півзахисники Олег Поляков та Антон Кілін, нападники Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв. Зокрема команду тренує один з екстренерів московського Спартака Дмитро Гунько, а власником клубу є російський бізнесмен Джеван Челоянц.

УЄФА призначила на матч українського арбітра Дмитра Кубряка, який був звільнений з російського полону у вересні 2022 року.

Однак російських футболістів у протистоянні не було. Естонія відмовила у в'їзді кожному гравцю, який має російський паспорт, тому жоден з них і не брав участь у поєдинку. Єдиний, хто зумів перетнути кордон – це тренер.

Історія Дмитра Кубряка

Чоловік є українським арбітром та нейрохірургом. Він брав участь в одній з найнебезпечніших операцій у місті Маріуполь, ставши одним з тих, хто на гелікоптері долетів до блокадного міста, щоб надати допомогу пораненим.

12 квітня 2022 року Дмитро Кубряк разом з іншими захисниками Маріуполя потрапив у російський полон. Боєць пережив теракт в Оленівці у липні 2022 року.

22 вересня 2022 року Дмитра звільнили з полону в межах обміну.

Відзначимо, що наразі Кубряк обслуговує і матчі УПЛ.