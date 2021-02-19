Лідери Зорі несподівано покинуть команду

Луганська Зоря у літнє міжсезоння може втратити відразу декількох провідних футболістів. Йдеться про Дмитра Іванісеню та Йоеля Абу Ханну.

Хто покине Зорю

В обох футболістів 30 червня 2021 року закінчуються контракти із Зорею. Повідомляється, що дуже ймовірно, що вони не продовжать контракти з луганським клубом.

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Обидва футболісти покинуть Зорю влітку в статусі вільних агентів

Також Зоря ризикує втратити Владлена Юрченка, в якого теж закінчується контракт. Втім, Юрченко продовжує думати, чи приймати пропозицію Зорі про продовження угоди.

Зазначимо, що всі троє футболістів приєдналися до Зорі влітку 2019 році, коли команду очолив Віктор Скрипник. За цей час Дмитру Іванісені вдалося отримати виклик у збірну України.

Водночас основний голкіпер Зорі Нікола Василь начебто прийняв пропозицію продовжити контракт.

Зоря зіграла в чемпіонаті України 13 матчів та ділить третє місце з Десною. Чернігівський клуб кращий за додатковими показниками, але Зоря зіграла на матч менше.