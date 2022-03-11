Для України: Костюк не стримала сліз після перемоги на старті в Індіан-Веллсі – щемливе відео

Третя ракетка України Марта Костюк розплакалась прямо на корті після переможного розіграшу. Українська тенісистка переграла колишню українку Марину Заневську.

Зворушливий момент після матчу

Марта Костюк вийшла на корт у формі кольорів українського стяга – жовтій майці та синій спідниці. 19-річна киянка змогла пробитись у друге коло турніру WTA у Каліфорнії, хоча її усі думки були про війну в Україні.

До теми Зі сльозами на очах та прапором України: Костюк з вольової перемоги стартувала в Індіан-Веллсі

Костюк та Марина Заневська видали неймовірний за драматизмом поєдинок. Марта на вольових вирвала перемогу. Найбільш зворушливий момент був після поєдинку, коли тенісистки підійшли до сітки, щоб подякувати одна одній за гру.

Після звитяги Костюк дала волю емоціям та розплакалась. Марта обійнялась із суперницею та щось довго розмовляла з Мариною. Відзначимо, що Заневська – колишня українка, яка декілька років тому прийняла громадянство Бельгії.

Відео теплої зустрічі тенісисток

Після поєдинку Костюк розповіла пресі про що спілкувалась із суперницею.

"Її батьки зараз в Україні, але на більш спокійному місці. Усі бояться. Наприкінці гри я сказала їй, що вона зіграла дуже добре і що все налагодиться, що наші батьки все подолають", – цитує Lequipe.fr.

Костюк: Моєю головною метою було боротися, що я і робила

Також українка зазначила, що виходячи на корт вона не знала, наскільки добре зможе зіграти після того стресу, який переживає з 24 лютого.

Чесно кажучи, в нинішньому психологічному стані, в якому я перебуваю, було дуже важко виходити на корт. Я не знала, чого очікувати від себе, я не знала, чого очікувати від свого тіла. Коли я прокинулася сьогодні вранці, я подумала: "Я не буду цього робити, я не можу перемогти". Я просто намагалася знайти спосіб грати. Заневська продемонструвала приголомшливий теніс. Моєю головною метою було боротися, що я і робила. Це найбільше, ніж я можу допомогти в поточній ситуації,

– сказав Костюк.

Після перемоги 19-річна українська тенісистка виклала в інстаграмі декілька світлин з матчу. Марта додала смайл серця та України. Костюк зазначила, що ця звитяга на старті турніру присвячує рідній країні.

Наступний матч Марта Костюк зіграє 12 березня проти бельгійки Елізе Мертенс.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!