Для моєї України, – Бех-Романчук прокоментувала "срібло" чемпіонату світу

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла друге місце на чемпіонаті світу у Белграді. Українка здобула нагороду у новій для себе дисципліні.

Бех-Романчук здобула срібну нагороду у потрійному стрибку. Загалом це друга нагорода для України на чемпіонаті світу.

До теми Бех-Романчук здобула "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики у потрійному стрибку

Першу нагороду здобула Ярослава Магучіх. Вона стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні.

У своєму інстаграмі після успішного виступу Марина опублікувала пост.

Українка продемонструвала найкращий результат у кар'єрі – 14.74 метри та посіла друге місце.

Для моєї України. Для мого народу. 14.74 і срібло на чемпіонаті світу у приміщенні,

– написала легкоатлетка.



Бех-Романчук здобула "срібло" на ЧС / Фото з інстаграму спортсменки