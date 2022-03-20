Для моєї України, – Бех-Романчук прокоментувала "срібло" чемпіонату світу
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла друге місце на чемпіонаті світу у Белграді. Українка здобула нагороду у новій для себе дисципліні.
Бех-Романчук здобула срібну нагороду у потрійному стрибку. Загалом це друга нагорода для України на чемпіонаті світу.
До теми Бех-Романчук здобула "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики у потрійному стрибку
Першу нагороду здобула Ярослава Магучіх. Вона стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні.
У своєму інстаграмі після успішного виступу Марина опублікувала пост.
Українка продемонструвала найкращий результат у кар'єрі – 14.74 метри та посіла друге місце.
Для моєї України. Для мого народу. 14.74 і срібло на чемпіонаті світу у приміщенні,
– написала легкоатлетка.
Бех-Романчук здобула "срібло" на ЧС / Фото з інстаграму спортсменки