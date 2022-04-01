Для мене цих людей більше не існує, – ексфорвард збірної Кравець "поховав" для себе росіян
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Колишній форвард Динамо Артем Кравець висловив свою думку щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія. Футболіст впевнений у перемозі рідної країни та зробив різку заяву у сторону усіх росіян.
Кравець: Таким діям не може бути жодного виправдання
32-річний нападник вірить у ЗСУ, український народ та не сумнівається у перемозі України над загарбниками. Артем Кравець розповів, що допомагає земляках усім, чим тільки може.
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Футболіст сподівається, що Україні вдасться повернути тимчасово окуповані землі та відновити цілісність країни.
Колишній динамівець подякував кожному українцю, який дає гідну відсіч ворогу. З 24 лютого російський народ назавжди помер для Кравця.
Артем розкритикував росіян, які продовжують мовчати про війну в Україні.
Дуже сподіваюся, що кожне життя, яке поклала наша країна, усі загиблі — це не буде марно. Ми відновимо нашу цілісність та незалежність від наших "друзів", які пішли на нас війною. Величезна гордість та повага кожному українцю, який зараз допомагає у війні проти фашистів, називатимемо речі своїми іменами. Люди з країни, яка зараз воює та знищує наші міста, сидять удома і просто мовчать, де б вони не знаходилися. Таким діям не може бути жодного виправдання. Для мене цих людей більше не існує,
– розповів форвард.
Футбольна кар'єра Артема Кравця
- Футболіст жодного разу не їздив грати у країну-агресора, щоб прогодувати сім'ю. Кравець пограв за київські Динамо та Арсенал.
- Виступав за німецький Штутгарт, іспанську Гранаду та турецький Коньяспор.
- Із лютого 2022-го року перебуває без клубу.
- У нинішньому сезоні провів лише один поєдинок у Кубку Туреччини.