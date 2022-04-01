Для мене цих людей більше не існує, – ексфорвард збірної Кравець "поховав" для себе росіян

Колишній форвард Динамо Артем Кравець висловив свою думку щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія. Футболіст впевнений у перемозі рідної країни та зробив різку заяву у сторону усіх росіян.

Кравець: Таким діям не може бути жодного виправдання

32-річний нападник вірить у ЗСУ, український народ та не сумнівається у перемозі України над загарбниками. Артем Кравець розповів, що допомагає земляках усім, чим тільки може.

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Футболіст сподівається, що Україні вдасться повернути тимчасово окуповані землі та відновити цілісність країни.

Колишній динамівець подякував кожному українцю, який дає гідну відсіч ворогу. З 24 лютого російський народ назавжди помер для Кравця.

Артем розкритикував росіян, які продовжують мовчати про війну в Україні.

Дуже сподіваюся, що кожне життя, яке поклала наша країна, усі загиблі — це не буде марно. Ми відновимо нашу цілісність та незалежність від наших "друзів", які пішли на нас війною. Величезна гордість та повага кожному українцю, який зараз допомагає у війні проти фашистів, називатимемо речі своїми іменами. Люди з країни, яка зараз воює та знищує наші міста, сидять удома і просто мовчать, де б вони не знаходилися. Таким діям не може бути жодного виправдання. Для мене цих людей більше не існує,

– розповів форвард.

Футбольна кар'єра Артема Кравця