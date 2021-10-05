Для декого цей сезон може стати останнім, – тренер збірної України з біатлону

Наставник збірної України з біатлону Урош Велепець розповів про готовність жіночої команди до наступного сезону. Більшість спортсменок, за його словами, перебувають у хорошій формі.

Білосюк і Джима продемонстрували готовність до сезону

Урош Велепець розповів про плани команди вирушити "на висоту" для якісної підготовки до сезону-2021/2022.

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"Зараз збираємося всією командою – і Даша Блашко, і Віта, і Валя. Будемо і Юлю Журавок підключати. Скоро будемо вирушати на висоту, після чого спустимося на сніг, а там вже і перший етап Кубка світу", – розповів головний тренер.

На його думку, Олена Білосюк (Підгрушна) та Юлія Джима продемонстрували свою готовність до нового сезону на тренуваннях та чемпіонаті України.

Він також зазначив, що Ірина Петренко та Віта Семеренко наразі перебувають у хорошій формі.

Щодо Катерини Бех, то тренер запевняє, що їй просто не пощастило зі стрільбою на чемпіонаті України. Анна Кривоніс, за його словами, також набирає форму.

Вже є конкуренція найсильнішим спортсменкам у команді,

– наголосив Велепець.

Тренер стверджує, що конкуренція перед Олімпіадою-2022 значно відчутна. Він зазначив, що для декого цей сезон може бути останнім. Проте, мотивації у всіх вистачає, своєю роботою він задоволений.

"Звичайно, відчувається конкуренція в команді перед Олімпіадою. Є дівчата, які ще розвиваються, а для деяких цей сезон може стати останнім і найважливішим. Принципи роботи дещо різні, але на мотивацію це не впливає – вона є. Я задоволений роботою", – резюмував Велепець.

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого 2022 року.