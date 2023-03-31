Топ найоплачуваніших тренерів світу: "дорогий" наставник Мудрика не потрапив у першу трійку

Не дивлячись на суми, які дозволяє собі на витрати лондонський Челсі, Грем Поттер не опинився в призерах рейтингу. Різниця між першим та десятим місцем топк колосальна.

Найвисокооплачуванішим тренером світу наразі є очільник Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне. Наставник Михайла Мудрика в "аристократичному" Челсі посів тільки 4-е місце топу.

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Достойно оцінені тренери

Аргентинський коуч "матрацників" на рік отримує колосальну заробітню плату. За сезонну працю Сімеоне виносить в кармах близько 34-ьох мільйонів євро. Проте таку заробітню плату, скоріше за все, Дієго отримувати буде ще не довго, оскільки клуб збирається розірвати співпрацю з маститим тренером.

Щодо двох наступних місць, то їх посіли уже збиті суперники Хосеп Гвардіола та Юрген Клопп. Іспанський тренер заробляє у своєму "коштовному" Манчестер Сіті значно нижчу суму, аніж Дієго Сімеоне в Атлетіко, проте не менш солідну. Гвардіола за наставництво "блакитних" заробляє 22,4 мільйона євро на рік. А от Німецький фахівець не може такою сумою похизуватись, хоча у Європі з Ліверпуем досягнув більшого. Клопп в стані "мерсисайдців" заробляє 14,4 мільйона євро.

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