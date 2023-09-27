Кубок України-2023/2024: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Металіст 1925 – Ворскла

У середу, 27 вересня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України. в якому харківський Металіст 1925 протистоятиме полтавській Ворсклі. Онлайн-трансляція гри буде доступна на сайті 24 каналу.

У передмісті Києва на стадіоні “Лівий Берег” о 18:30 на поле вийдуть клуби, які є середняками УПЛ-2023/2024. Проте, якщо для харків'ян такий статус є дуже приємним, адже клуб був на межі зникнення ще місяць тому, то від Ворскли очікували більшого, пише 24 Канал.

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Від зникнення клубу до боротьби за єврокубки

Металіст 1925 дуже складно входив у сезон, команда програла перші 2 матчі, а інвестори після терористичних обстрілів Росією їх майна заявляли, що більше не у змозі фінансувати клуб. Проте харків'яни знайшли нового інвестора й видали серію з 6 матчів без поразок. В УПЛ команда Едмара вже піднялася на сьоме місце й наблизилася до зони єврокубків, а в Кубку України здолала Гірняк-Спорт з Полтавщини.

Гойдалки від Ворскли

Команда Скрипника провалила старт кампанії-2023/2024. Полтавці вилетіли у кваліфікації Ліги конференцій від грузинської Діли та поступилися у двох стартових матчах УПЛ. Після чого пішли розмови про звільнення головного тренера команди. Проте клуб зі Слобожанщини зміг перервати чорну смугу та здобув три поспіль перемоги, серед яких і звитяга над Чорноморцем, який посідає третю сходинку у таблиці. Але за цим знову послідувало дві поразки. Наразі полтавці йдуть десятими в УПЛ. То ж, Кубок України може стати чудовим шансом для них врятувати сезон та набратися позитиву для повенрнення на переможну стежку.

Майбутня зустріч буде четвертою офіційною в історії протистояння Металіст 1925 – Ворскла. Наразі між клубами повний паритет – по одній перемозі та нічия. Цікаво, хто ж захватить лідерство після матчу у Кубку?

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Металіст 1925 – Ворскла