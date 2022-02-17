Дивишся на усе іншими очима, – Блашко про Олімпіаду, яку пропустила через коронавірус

Коронавірус не дав шансу виступити на Олімпіаді-2022 Дар'ї Блашко. Українська біатлоністка прокоментувала час на самоізоляції.

Олімпіада у чотирьох стінах

Дар'я Блашко провела усю Олімпіаду у готелі, де жили спортсмени, які хворіли на коронавірус. За словами тренерів та самої біатлоністки, її хвороба протікала без симптомів, що дозволяло їй підтримувати фізичну форму, але не на трасі.

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Однак українка все ніяк не могла вийти із самоізоляції через постійні позитивні тести на COVID-19. Лише 17 лютого з'явилась інформація, що Блашко отримала два поспіль негативні результати.

Сама Дар'я залишилась задоволена самопочуттям на першому тренуванні після хвороби. Перша у кар'єрі Олімпіада запам'ятається біатлоністці хіба що самоізоляцією. Однак спортсменка не опускає рук. Дар'я готова з новими силами готуватись до відбору на наступні Ігри.

Дебютна Олімпіада запам'ятається перебуванням на карантині. Коли ми приїхали в Олімпійське селище було відчуття свята, але зараз все інакше. Дивишся на усе іншими очима, без ажіотажу та спокійно,

– зазначила українська біатлоністка.

На жаль, у мас-старті Блашко зможе лише підтримати свою партнерку по команді Юлію Джиму. Дар'я через пропуск усіх стартів не візьму участь в останній гонці Олімпіади-2022.

Жіночий мас-старт на Олімпіаді відбудеться 18 лютого о 9:00 за Києвом.