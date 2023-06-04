7-річна українка, яка через російську ракету втратила ногу, виграла перший турнір з гімнастики

Неймовірну силу духу продемонструвала українська гімнастка Олександра Паскаль. Юна спортсменка торік втратила ногу через обстріл російськими ракетами.

7-річна Олександра Паскаль взяла участь у своїх перших змаганнях з художньої гімнастики. Юна спортсменка зуміла вибороти перше місце, виступаючи з протезом ноги.

Читайте також Українська грація Вікторія Онопрієнко виграла "золото" на ЧЄ-2023 з художньої гімнастики

Майбутня чемпіонка

Про виступ уродженки Чорноморська повідомила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

Олександра Паскаль, що торік втратила ногу від рашистського ракетного обстрілу Одещини, взяла участь у своїх перших змаганнях. Запамʼятайте це імʼя! Це імʼя майбутньої чемпіонки! І ніякі рашисти зі своїми ракетами, поранення та ампутації не зламають нас!,

– повідомила Герасимчук.

Юна спортсменка перенесла складні операції, але зуміла повернутися в спорт та здобути свою першу перемогу.

Я дивилася і не могла повірити, як швидко вона реабілітувалась! А найголовніше, яка потужна мотивація має бути у 7-річної дівчинки, щоб так реактивно повернутися в художню гімнастику з протезом ноги!,

– написала на своїй сторінці у Facebook Герасимчук.

Зазначимо, що російські загарбники 16 травня 2022 року завдали ракетного удару по базі відпочинку у Затоці. Дівчинка з мамою в цей час знаходилися у дворі. Плита впала на ногу Саші та роздробила її кістки. Крім того, Олександра отримала відкритий перелом руки, травму голови, перелом 4 ребер та множинні поранення.

Саша Паскаль в одеській лікарні / instagram.com/paskalmasha

Дівчинка 15 днів перебувала у медикаментозній комі, але врятувати ногу не змогли. Їй зробили числені операції та поставили протез. У Австрії Олександра проходила тривалий курс реабілітації. 4 місяці дитина навчалася заново ходити.

Саша Паскаль в інвалідному візку / instagram.com/paskalmasha

Реабілітація в Австрії / instagram.com/paskalmasha

Проте одразу після повернення в Україну Олександра пішла на тренування з художньої гімнастки. Неймовірна сила духу маленької дівчинки, яка перенесла жахливу втрату ноги, дозволила їй повернутися до змагань.

Відео виступу Саші Паскаль