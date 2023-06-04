7-річна українка, яка через російську ракету втратила ногу, виграла перший турнір з гімнастики
Джерело:Фейсбук Дар'я Герасимчук
Неймовірну силу духу продемонструвала українська гімнастка Олександра Паскаль. Юна спортсменка торік втратила ногу через обстріл російськими ракетами.
7-річна Олександра Паскаль взяла участь у своїх перших змаганнях з художньої гімнастики. Юна спортсменка зуміла вибороти перше місце, виступаючи з протезом ноги.
Читайте також Українська грація Вікторія Онопрієнко виграла "золото" на ЧЄ-2023 з художньої гімнастики
Майбутня чемпіонка
Про виступ уродженки Чорноморська повідомила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.
Олександра Паскаль, що торік втратила ногу від рашистського ракетного обстрілу Одещини, взяла участь у своїх перших змаганнях. Запамʼятайте це імʼя! Це імʼя майбутньої чемпіонки! І ніякі рашисти зі своїми ракетами, поранення та ампутації не зламають нас!,
– повідомила Герасимчук.
Юна спортсменка перенесла складні операції, але зуміла повернутися в спорт та здобути свою першу перемогу.
Я дивилася і не могла повірити, як швидко вона реабілітувалась! А найголовніше, яка потужна мотивація має бути у 7-річної дівчинки, щоб так реактивно повернутися в художню гімнастику з протезом ноги!,
– написала на своїй сторінці у Facebook Герасимчук.
Зазначимо, що російські загарбники 16 травня 2022 року завдали ракетного удару по базі відпочинку у Затоці. Дівчинка з мамою в цей час знаходилися у дворі. Плита впала на ногу Саші та роздробила її кістки. Крім того, Олександра отримала відкритий перелом руки, травму голови, перелом 4 ребер та множинні поранення.
Саша Паскаль в одеській лікарні / instagram.com/paskalmasha
Дівчинка 15 днів перебувала у медикаментозній комі, але врятувати ногу не змогли. Їй зробили числені операції та поставили протез. У Австрії Олександра проходила тривалий курс реабілітації. 4 місяці дитина навчалася заново ходити.
Саша Паскаль в інвалідному візку / instagram.com/paskalmasha
Реабілітація в Австрії / instagram.com/paskalmasha
Проте одразу після повернення в Україну Олександра пішла на тренування з художньої гімнастки. Неймовірна сила духу маленької дівчинки, яка перенесла жахливу втрату ноги, дозволила їй повернутися до змагань.
Відео виступу Саші Паскаль