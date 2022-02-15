Дива не сталось: Костюк не створила сенсацію та вилетіла з турніру в ОАЕ

Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку в першому колі турніру WTA в Дубаї (ОАЕ). Українка програла другій ракетці світу Аріні Сабаленко.

Костюк та Сабаленко зустрілися в 1/16 фіналу, повідомляє 24 канал. Матч між тенісистками тривав 1 годину та 16 хвилин.

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Аріна Сабаленко – Марта Костюк 2:0 (6:4, 6:1)

Талановита українка змогла дати бій більш досвідченій Сабаленко тільки в першому сеті, який тривав понад пів години.

Марта зуміла зробити відразу три брейки, проте білоруска відповіла чотирма перемогами на прийомі.

На другий сет Костюк не вистачило. Українка виграла тільки один гейм, програвши три подачі.

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