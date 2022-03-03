Дитячий тренер з шахів Олексій Дружинець помер після важкого поранення від російських окупантів

У середу, 2 березня 2022 року, після важкого поранення від російських окупантів помер арбітр ФІДЕ та шаховий тренер Олексій Дружинець.

Про це повідомили в Федерація шахів України, Колегії арбітрів ФШУ та Федерації шахів Запорізької області.

Дивіться також Не пробачимо: троє представників українського спорту загинули після вторгнення РФ

Сайт 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексі Дружинця. Світла пам'ять.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!