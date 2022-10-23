Помер власник команди Формули-1 та творець енергетика Red Bull Дітріх Матешиць

Помер власник команди Формули-1 Red Bull і розробник енергетичного напою Red Bull Дітріх Матешиць. Серце австрійського бізнесмена перестало битися 22 жовтня в Австрії у віці 78 років.

У команді Red Bull підтвердили смерть Матешиця перед кваліфікацією на гран-прі США. В Остіні австрійська команда може претендувати на 5 чемпіонський титул серед конструкторів Формули-1.

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Матешиць хворів на рак

Про обставини смерті Матешиця не повідомляється, але раніше ЗМІ писали про серйозні проблеми зі здоров'ям у бізнесмена – у тому числі про те, що в нього виявили рак.

Матешиць розпочинав свою підприємницьку кар'єру в різних європейських компаніях. Успіх йому приніс вихід на ринок енергетика Red Bull, який він почав продавати разом із партнером із Таїланду.

Напій на основі кофеїну та таурину спочатку був задуманий як підмога для водіїв-дальнобійників та представників інших професій, які потребують бадьорості та концентрації уваги, але швидко завоював популярність у ширших колах споживачів.

У 2021 році у світі було продано близько 10 мільярдів банок Red Bull у 172 країнах.

У 2008 році журнал Forbes оцінював статки Матешиця та його партнера Чалео Йювідії в 4 мільярди доларів.

Спортивний успіх Матешиця

Спочатку він брав участь у Формулі-1 із командою Sauber у 1990 роках і на початку 2000-их, Матешиць купив команду Jaguar наприкінці 2004 року та змінив її на повноцінну команду Red Bull на сезон 2005 року. Також він був власником команди Alpha Tauri (колишня Scuderia Toro Rosso).

У Формулі-1 завдяки Red Bull засяяли зірки чотириразового чемпіона світу Себастіана Феттеля і новоспеченого дворазового чемпіона світу Макса Ферстаппена.

Крім Формули-1, австрійський бізнесмен підтримував NASCAR, чемпіонат світу з ралі, ралі "Дакар" та інші змагання. Також Матешиць заснував ряд футбольних клубів під брендом "Ред Булл": Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз, Ред Булл Бразіл.

Дітріх Матешиць мав пристрасть до екстремальних видів спорту.