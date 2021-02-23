Disney зніме фільм про водія льодового комбайна, який випадково зіграв у НХЛ та приніс перемогу

Disney планує зняти фільм за мотивами історії водія машини для заливки льоду Девіда Ейрса. Він майже випадково вийшов на майданчик у матчі НХЛ та приніс Кароліні перемогу над Торонто.

Неймовірна історія сталася в НХЛ 22 лютого 2020 року. В цей день зустрічалися Торонто та Кароліна.

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По ходу матчу обом голкіперам Кароліни знадобилася заміна. Спочатку ушкодження отримав Джеймс Раймер, а згодом і Петр Мразек.

На випадок, коли травми отримують обидва основні кіпери, в НХЛ передбачений вихід на майданчик надзвичайного воротаря. На цей раз пощастило 42-річному Девіду Ейрсу, який до цього ніколи не грав в НХЛ. Він – звичайний водій льодового комбайна на стадіоні. У віці 42 років Ейрс став найстаршим дебютантом в НХЛ.

Сталося це у другому періоді, коли Кароліна була попереду 3:1. А після цього закинула і четверту шайбу. Але двічі пропустив і Ейрс.

Зате у третьому періоді голкіпер відбив усі сім шайб, які летіли у його ворота. А Кароліна здобула перемогу 6:3.

Найцікавіше в цій історії те, що сам матч відбувався в Торонто, а Ейрс свого часу виступав за фарм-клуби Торонто.

Фанати НХЛ за підсумками сезону назвали виступ Ейрса одним з найкращих моментів сезону. За це проголосували понад 80% вболівальників.

Disney планує зняти фільм

Така історія не могла обійти стороною Голівуд. І там вирішили зняти про це фільм. Зніматиме студія Disney. Хоча фільм ще не отримав назви.

Чим далі займається Ейрс

Після цього матчу Ейрс отримав свою хвилю слави. Але професійним хокеїстом не став. Він далі лише грає у своє задоволення з друзями. І надалі працює в компанії, яка спеціалізується на технологіях охолодження ковзанок.