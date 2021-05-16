Директорка "Арени Львів" не розуміє, що таке футбол, – сексистська заява від президента Руху

Президент львівського Руху Григорій Козловський негативно висловився у сторону нової директорки "Арени Львів". Команді не дають грати на головному стадіоні міста Лева.

Попахує сексизмом

Президент львівського Руху Григорій Козловський продовжує вести перемовини з керівництвом "Арени Львів" щодо майбутніх виступів. Власник львів'ян мріє, щоб команда проводила домашні матчі на найкращому стадіоні Львова.

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На заваді його мрії може стати нова директорка стадіону. За словами Козловського, ця жінка нічого не тямить у футболі. Можливо, вона гарний менеджер, але ніяк не підходить на посаду керівника арени.

Ми дуже хочемо грати на "Арені Львів", але так сталося, що директором стадіону зробили жінку, яка не зовсім розуміє, що таке футбол. Напевно, вона – хороший менеджер, раз її поставили директором. Думаю, Бог дасть їй розуму зрозуміти, що таке футбол для Львова. В іншому випадку цій людині доведеться зрозуміти, що таке Львів і футбол,

– відверто розповів Козловський.

Перемовини між сторонами дуже непрості. Президент дебютантів УПЛ не хоче, щоб "Арена Львів" так легко завершила своє існування через відсутність на ній спортивних подій: "Якщо хтось хоче поховати “Арену Львів”, щоб там був чемпіонат луку і баптисти виступали, він це отримає. Ми це організуємо. Цей стадіон побудований для того, щоб там був футбол, приходили люди, а не реалізовувалися чиїсь амбіції".

Проблема відсутності футбольних подій на цій арені навіть не полягає у високій орендній платі. Григорій Козловський заявив, що у його команди є план Б.

План Б – прийде людина замість жінки керувати “Львів Ареною”. Це і є наш план Б. Грати ми будемо на цьому стадіоні, з нею або без неї,

– запевнив президент львівського клубу.