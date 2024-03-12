Реабілітація киян за втрачену перемогу у Рівному: онлайн-трансляція матчу Динамо – Зоря

У вівторок, 12 березня, стартує 21-й тур УПЛ сезону-2023/2024. В одному із них київське Динамо прийматиме луганську Зорю.

На футбольному полі у столиці України зійдуться 4-та та 12-та команди УПЛ поточного сезону. Динамівці наразі мають у своєму активі 35 балів. У випадку перемоги кияни можуть наздогнати за очками Дніпро-1, який йде третім. Принаймні до поєдинку дніпрян у цьому турі, передає 24 Канал.

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Зустріч клубів із двох різних частин таблиці УПЛ

Зоря, яка погано проводить сезон, із 19 пунктами йде лише у другій частині турнірної таблиці першості. Напередодні поєдинку була інформація, що "мужики" можуть бойкотувати гру через зарплатну заборгованість перед командою.

У минулому 20-му турі УПЛ підопічні Олександра Шовковського на виїзді втратили перемогу над Вересом. Рівняни на останніх секундах завдяки пенальті зіграли внічию 1:1.

Луганський клуб у домашньому матчі впорався із Минаєм 2:0.

Матч Динамо – Зоря розпочнеться о 15:30. Вже о 14:15 розпочнеться передматчева студія, яку проведуть Вадим Адаменко та Михайло Співаковський. Коментувати цю гру буде Олександр Золотогорський.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Зоря