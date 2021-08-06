Динамо зіграє товариський матч з Інтером: заради цього довелося перенести гру УПЛ проти Інгульця

Київське Динамо повідомило, що проведе товариський матч проти італійського Інтера. Гра відбудеться тоді, коли в Україні триватиме черговий тур чемпіонату.

Товариський матч між Інтером та Динамо відбудеться в суботу, 14 серпня, та пройде в італійській Монці. Початок гри заплановано на 19:30 за київським часом.

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При цьому що з 13 до 16 серпня в Україні запланований черговий тур УПЛ. Але при складанні календаря матч Динамо винесли аж на середу, 18 серпня. Кияни мають зіграти на виїзді проти Інгульця.

Варто відзначити, що Динамо продовжує проводити спаринги проти іноземних клубів, коли чемпіонат України вже стартував. 4 серпня команда на виїзді зіграла проти турецького Фенербахче.

23 липня, коли відбувся перший матч в новому сезоні УПЛ, Динамо зіграло проти німецького Уніон Берлін. А через день, 25 липня – проти турецького Газіантепу. Але тоді Динамо пропускало матч першого туру через заміну Олімпіка на Минай в УПЛ. Цей перенесений матч "біло-сині" проведуть 11 серпня.