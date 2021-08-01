Динамо заробило понад 5 мільйонів євро на трансфері Яремчука у Бенфіку

Роман Яремчук став футболістом Бенфіки, після того як португальський клуб викупив контракт українця у Генка. Виявилося, що на трансфері Романа заробив не тільки бельгійський клуб, але й київське Динамо.

Яремчук приніс Динамо 7 мільйонів євро

Авторитетний портал Transfermarkt зазначає, що Бенфіка заплатила за трансфер Яремчука 17,5 мільйона євро. Частину цієї суми отримає Динамо.

Дізнайтесь більше Офіційно: Роман Яремчук – гравець Бенфіки

Ймовірно, Динамо отримало 5,1 мільйона євро за перехід Яремчука з Гента у Бенфіку.

У 2017 році динамо продало Яремчука у Гент за 2 мільйони євро. Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що в контракті була прописана опція, відповідно до якої Динамо отримає 30% від наступного перепродажу Яремчука.

Окрім того, Динамо гарантовано отримало 5% від трансферу як платіж солідарності. Цей відсоток передбачений за те, що Динамо виховало Яремчука.

Відтак, Динамо отримало удвічі більше за перепродаж Романа у 2021 році, аніж прямий трансфер у Гент у 2017-у. Сумарно кияни заробили на Яремчуку понад 7 мільйонів євро.

Трансфер Яремчука увійшов у топ-10 найдорожчих в історії Бенфіки. Також перехід Романа став 2 найприбутковішим продажем для Гента.

Нападник збірної України Яремчук провів 4 роки у Генті. За бельгійський клуб Роман забив 61 гол у 152 матчах.