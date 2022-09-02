Фактично вийшло так, що цей був матч, в якому юнацька команда Динамо грала проти футболістів динамівської академії 2006 року народження. Адже перед стартом сезону велика група вихованців ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського 2006 року народження на чолі з тренером Олексієм Дроценком перейшли до луганської команди на правах оренди. Серед них і Вячеслав Суркіс, який і стояв на воротах луганської команди. За його грою з трибун спостерігав його дядько – президент Динамо Ігор Суркіс.

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Та й сама гра, хоч і була номінально домашньою для Зорі, відбулася на заміській клубній базі "біло-синіх" у Віті-Литовській

Натомість у складі Динамо грали 19-річні футболісти. Деякі з них вже залучалися до матчів головної команди. Серед них і Яцик, який в цьому матчі оформив хет-трик. Дублем же відзначився Горбач. А розпочав розгром Маткевич.

Зоря ж на це відповіла єдиним голом Лобка.

Відеоогляд матчу Зоря U-19 – Динамо U-19