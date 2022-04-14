Динамо впевнено перемагло Галатасарай у благодійному матчі

Київське Динамо зіграло свій другий благодійний матч. "Біло-сині" зіграли проти Галатасарая.

Динамо – Галатасарай 3:1

Голи: Буяльський, 14, Бєсєдін, 28, Циганков, 82 – Йилмаз, 56.

Поєдинок відбувся у Стамбулі. Кияни здобули впевнену перемогу над турецькою командою.

До речі Фантастичне повернення Бєсєдіна: Динамо перемогло Легію у першому благодійному матчі

Підопічні Мірчі Луческу здолали своїх опонентів вже з традиційним рахунком – 1:3.

В першому таймі Динамо відзначилося двічі. Першим забив Буяльський, завершивши гарну комбінацію чемпіона України. М'яч ходив із флангу на фланг, а асистом відзначився Караваєв.

Потім забив Бєсєдін, для якого це вже третій гол за два матчі "воєнного часу".

Після перерви Галатасарай скоротив відставання завдяки Баришу Їлмазу. Турок забив гол неймовірним ударом з-за меж штрафного.

Кияни відповіли вже наприкінці гри. Циганков на краю штрафного майданчика отримав передачу від Кравченка, після чого з лівої влучив у дев'ятку.

Динамо вдруге поспіль перемагає у серії благодійних матчів. Як і в першому, так і в другому пождинках кінцевий рахунок – 1:3.

У першому поєдинку київська команда перемогла варшавську Легію. 20 квітня команда Луческу зустрінеться з ЧФР Клуж.