Динамо сенсаційно вдома програло Ворсклі, яка грала в меншості: відео

Київське Динамо вдома програло полтавській Ворсклі в матчі 14-го туру УПЛ. Кияни перервали свою серію без поразок і можуть втратити перше місце в чемпіонаті.

Динамо – Ворскла 1:2

Голи: Вітіньо,90+5 – Рангел, 34, Тіль, 74 (пен)

Вилучення: Кравчук, 80 (Ворскла)

Динамо в чемпіонаті України не програвало 30 матчів поспіль. Окрім того, Динамо не пропускало в домашніх матчах УПЛ 12 ігор поспіль. А Ворсклі за всю історію протистоянь в чемпіонаті в Києві програло лише одного разу у 2016 році. 6 листопада 2021 року всі ці серії перервалися – Динамо програло Ворсклі, зазнавши своєї 90-ї поразки в чемпіонаті.

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Ворскла вирішила зіграти від захисту, давши Динамо можливість контролювати м'яч. Правда така гра мало не призвела до голу у ворота Різника вже на початку матчу – голкіпер помилився на виході, і лише Яворський встиг заблокувати удар Буяльського майже по порожніх воротах.

На 18-й хвилині Ворскла могла залишитися в меншості, коли Тамм зіграв високо піднятою ногою, влучивши в обличчя Раміреса. Однак арбітр покарав захисника полтавчан лише жовтою карткою.

А на 34-й хвилині Ворскла вийшла вперед. Забарний сфолив на фланзі, і гості отримали право на штрафний. Тіль навісив, а Рангел випередив Забарного і головою відправив м'яч у ворота Бущана.

Такий перебіг подій не надто сподобався тренерському штабу. Тож по перерві Луческу випустив свого "джокера" Гармаша, який замінив Раміреса.

Але пройти захисні редути полтавчан Динамо не вдалося. Натомість у ворота Динамо було призначено пенальті. Сидорчук у власному штрафному збив Степанюка, і після перегляду повтору арбітр призначив пенальті. Тіль пробив в кут воріт. Бущан вгадав напрям удару, але дотягнутися до м'яча не зумів.

А за декілька хвилин Ворскла залишилася в меншості. Кравчук, який вийшов на заміну, за дві хвилини заробив дві жовті картки та покинув поле.

Граючи в меншості, Ворскла могла забивати і третій гол у ворота Динамо – м'яч після удару Степанюка влучив у штангу.

Динамо змогло скоротити відставання лише у компенсований арбітром час. Після подачі з кутового Забарний потужно пробив головою. Різник відбив м'яч перед собою, і першим на добиванні опинився Вітіньо, вгативши м'яч у ворота полтавчан. Для бразильця це перший гол за Динамо.

За той час, що залишився, кияни влаштували навалу на ворота суперника. навіть Бущан пішов вперед на подачу зі штрафного. Але забити гол та врятуватися від поразки не вдалося – Динамо програло вдома Ворсклі.

Ця поразка стала для Динамо першою в цьому сезоні. І перервала серію без поразок, яка тривала майже рік (без двох днів). Окрім того, Динамо дало можливість Шахтарю наздогнати себе в турнірній таблиці.

Ворскла ж після цього матчу знову піднялася на третє місце.