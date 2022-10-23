І рідні стіни не допомогли: Динамо вперше зіграло в Києві, втративши перемогу у матчі з Ворсклою

Динамо зіграло перший матч в цьому сезоні в Києві - 23 жовтня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського кияни приймали полтавську Ворсклу. Але перемогти Динамо не зуміло.

Домашні матчі в цьому сезоні Динамо проводило за межами Києва. Тож гра проти Ворскли 23 жовтня стала першою по-справжньому "домашньою" для Динамо, пише 24 канал.

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Ще за підсумками минулого сезону обидві команди здобули право представляти Україну в єврокубках. А в цьому сезоні опинилися в середині турнірної таблиці. Після цього матчу ситуація для обох клубів не змінилася.

Обидва голи матчі було забито ще в першому таймі. Динамо відзначилося зусиллям Буяльського, який зумів проштовхнути м'яч у ворота після скидки Бєсєдіна. Це перша результативна дія для нападника Динамо в цьому сезоні. Натомість Буяльський вже забив п'ять голів за Динамо в УПЛ.

Та перед самою перервою Ворскла зрівняла рахунок. Після удару Марлісона Юрченко першим зумів зорієнтуватися у штрафному майданчику суперника та пробити повз Нещерета.

У другому таймі обидві команди створити декілька небезпечних моментів. Для прикладу міг відзначитися Караваєв, який вже обіграв воротаря, але пробив повз порожні ворота.

Динамо – Ворскла 1:1

Голи: Буяльський, 33 – Юрченко, 44

Матч так і закінчився внічию 1:1. Динамо набрало десять очок за сім матчів, посідаючи восьме місце в турнірній таблиці. Ворскла після дев'яти зіграних матчів має вісім очок та розмістилася на одинадцятому місці.

Відеоогляд матчу Динамо – Ворскла