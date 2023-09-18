Динамо обіграло Ворсклу у грі наповненій спірними моментами і диво-асистом Ваната: відео голів

Матч між Динамо та Ворсклою закінчив програму 7-го туру УПЛ-2023/2024. Кияни змогли здобути впевнену перемогу на легендарному стадіоні імені Валерія Лобановського.

Динамо – Ворскла 2:0

Голи: Волошин, 5, Беніто, 83

Київський клуб провів свій перший матч без багаторічного капітана команди Сергія Сидорчука, який перебрався у бельгійське Вестерло. Із капітанською пов'язкою киян на поле вивів Віталій Буяльський, пише 24 Канал.

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Вже на старті матчу Динамо повело у рахунку. На 5-й хвилині після філігранного асисту п'яткою від Ваната гол у ворота Ворскли забив Волошин – 1:0.

Схоже, що оновлений стадіон імені Валерія Лобановського надихнув "біло-синіх" на переможну гру. На центральних трибунах арени у Києві з'явився банер із патріотичними гаслами та гербом України.

У першому таймі господарі поля повністю переграли суперника з Полтави. Однак на перерву команди пішли за мінімальної перемоги підопічних Мірчі Луческу у рахунку 1:0.

Відзначимо, що у першому таймі було декілька спірних епізодів із рішеннями головного арбітра зустрічі. Чого вартує лише епізод із можливою грою руки від Ярмоленка чи лише жовтою карткою Да Сілви.

Шість хвилин на полі та гол від Беніто

У другому таймі обидві команди створили чимало моментів. Однак уболівальники біля своїх екранів змогли побачити лише один гол, і те наприкінці поєдинку. На 77-й хвилині "Містер" випустив на поле Беніто, який змінив Ваната. Вже через шість хвилин легіонер подвоїв перевагу киян.

Все розпочалось із відбору м'яча біля центрального кола від Андрієвського, ціною можливої травми. Буяльський, який був найближчим до епізоду боротьби, підібрав м'яч та одразу віддав на Беніто. Форвард не дав Павлюку відібрати м'яч, обіграв голкіпера, а у фінальний момент ще й на замаху поклав на газон все того з центрбека Павлюка та спокійно у порожні ворота закотив м'яч. Рахунок на табло став 2:0 на користь Динамо.

Одразу після цього моменту Луческу зняв із гри одного з героїв гольової атаки Андрієвського, якому було боляче після моменту боротьби у центрі поля.

До фінального свистка два моменти змарнував Кабаєв.

Поєдинок у Києві закінчився перемогою Динамо над Ворсклою 2:0.

Відео обох голів Динамо у ворота Ворскли