Динамо визначило найкращого гравця 2021 року

Завершилося голосування щодо визначення найкращого футболіста Динамо у 2021 році. В ньому взяли участь понад 10 тисяч уболівальників.

Переміг з відривом

Півзахисника Динамо Миколу Шапаренка визнали найкращим гравцем клубу за підсумками 2021 року.

Дивіться також Шахтар та Динамо розіграють чемпіонство, боротьба за бронзу та хто вилетить: прогнози на УПЛ

Він отримав 35% голосів в опитуванні клубного телеграма. Шапаренко цього сезону УПЛ забив 3 голи і зробив 4 асисти у 13 матчах.

Друге місце у голкіпера Георгія Бущана, який набрав 20% голосів. Топ-3 замкнув Віталій Буяльський із 15%.

У голосуванні також були номіновані Денис Гармаш – 11%, Віктор Циганков – 9%, Віталій Миколенко – 6%, Ілля Забарний – 3% та Сергій Сидорчук – 1%.