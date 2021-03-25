Динамо виплатило ФК Львів шалений бонус за перемогу над Шахтарем

ФК Львів отримав фінансову винагороду від Динамо за перемогу над Шахтарем у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги.

При цьому львівський клуб зміг отримати гроші за матч і від Шахтаря, і від Динамо.

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Львів хотів провести матч у Львові на стадіоні "Арена Львів", але донецький клуб умовив суперника перенести зустріч до Харкова на стадіон "Металіст". Шахтар компенсував львів'янам всі витрати на дорогу, проживання команди в Харкові, а також організацію матчу.

За перемогу над Шахтарем львівський клуб отримав винагороду від Динамо в розмірі близько 200 тисяч умовних одиниць. Автори програми не стверджували, що Львову заплатило саме Динамо, але сказали, що це клуб, який лідирує в чемпіонаті України, а лідером є саме кияни.

Що відомо про матч Львів – Шахтар