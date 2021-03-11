Динамо програло Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

Київське Динамо у четвер, 11 березня, поступилося іспанському Вільярреалу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. Динамо програло на своєму полі.

Динамо – Вільярреал 0:2

Голи: Торрес, 30, Альбіоль, 52

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Динамо потрапило до Ліги Європи після невдалої кампанії у Лізі чемпіонів. Кияни у групі з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем посіли 3 місце та вилетіли в Лігу Європи.

В 1/16 фіналу "біло-сині" за сумою двох матчі пройшли бельгійський Брюгге. У Києві була зафіксована нічия 1:1, а в Бельгії "динамівцям" перемогу приніс єдиний гол Віталія Буяльського.

Водночас Вільярреал розпочинав свій шлях до 1/8 фіналу з групового етапу Ліги Європи. "Жовта субмарина" фінішувала першою у групі з Маккабі Тель-Авів, Сівасспором та Карабахом. В 1/16 іспанці пройшли австрійський Зальцбург.

Хід матчу

Команди від старту поєдинку запропонували високий темп та інтенсивний футбол. Перший момент уже на 4 хвилині виник біля воріт киян. Після навісу з лівого флангу захисники Динамо забули про Трігероса. Хавбек без опору пробив у дотик, але не влучив у незахищений кут воріт.

Динамо відповіло на 7 хвилині також гостротою після навісу зі свого лівого флангу. Родрігес подав точно на голову Віктор Циганкову, який пробив трішки вище воріт.

На 9 хвилині іспанці заробили гострий штрафний. Сидорчук у підкаті полетів блокувати удар Парехо та зачепив хавбека. Та Парехо пробив у стінку.

Свій гострий момент мало Динамо після дотепного розіграшу штрафного. Жерсон Родрігес класно відкрився під передачу Циганкова, але пробив повз ворота.

Під час моменту Родрігес коліном вдарив по обличчю голкіпера Рульї. Той пережив невеликий нокдаун та продовжив гру. Ймовірно, після гри іспанець шукатиме у Києві гарного стоматолога.

На 30 хвилині м'яч, на жаль, побував у воротах Динамо. Після навісу з кутового Алькасер завдав дотепного удару, проте Шапаренко вибив з лінії воріт.

Та атака "жовтої субмарини" знайшла продовження. Морено отримав передачу у штрафному киян та прострілив на Торреса. Той переправив м'яч у ворота й вивів гостей вперед.

Відео голу Торреса

На 35 хвилині Динамо було близьке, щоб відігратися. Кендзьора виконав фірмовий крос у штрафний, однак Циганков не зміг переправити м'яч у ворота. Ще одну нагоду "біло-сині" мали наприкінці тайму.

Завдяки високому пресингу Артем Бєсєдін перехопив м'яч перед штрафним гостей та віддав на хід Родрігесу. Вінгер киян увійшов у штрафний, але не влучив у площину воріт.

Після перерви Динамо отримало другий м'яч у свої ворота. Педраса виконав навіс з лівого флангу й Морено завдав удар головою, з яким Бушан впорався. Та першим на добиванні був Альбіоль. Ветеран іспанського футболу переправив м'яч у сітку.

Відео голу Альбіоля

За якусь мить кияни могли пропустити втретє. Морено вискочив на рандеву з Бущаном, проте не переграв голкіпера. Динамо ж відповіло моментом у Бєсєдіна.

Циганков увійшов у штрафний та прострілив на Артема. Бєсєдіну залишалося переправити м'яч у ворота, але він не дотягнувся до нього.

На 57 хвилині Вільярреал мав черговий момент. Сирота невдало вибив м'яч, коли переривав крос з лівого флангу. Трігерос обігрався з Алькасером та пробив у ближній кут. Бущан був на висоті!

На 66 хвилині справжній шедевр міг вийти у Циганкова. Віктор потужно пробив зі штрафного за неочікуваною для голкіпера траєкторію, але м'яч так і не влетів у сітку воріт.

Віктор створив ще один момент на 80 хвилині. Лідер Динамо завдав дальнього удару, але м'яч пролетів повз ворота. У підсумку Динамо так і не змогла напрацювати бодай на один гол – поразка 0:2!

Матч-відповідь відбудеться вже 18 березня на полі іспанців.