Динамо – Вільярреал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 11 березня, Динамо зіграє перший матч проти іспанського Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи. Переглянути цей матч можна буде на стадіоні, по телевізору чи онлайн. Спорт 24 проведе текстову трансляцію цього матчу.

Матч Динамо – Вільярреал відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". На грі дозволили присутність глядачів. Тож вболівальники зможуть вживу побачити цей матч.

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Для тих, хто не зможе бути присутнім на матчі на стадіоні, є можливість переглянути гру по телевізору. У прямій трансляції матч на території України покаже телеканал "Футбол 1".

Також зустріч можна дивитися на платформах Oll.tv, Volia Football, Megogo та Sweet.tv.

Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. А після гри опублікує відео голів.