Відірвались після фіаско в ЛЄ: Динамо здолало Кривбас завдяки дублю Буяльського – відео голів

Київська команда без проблем виграла у одного з аутсайдерів УПЛ. Героями матчу стали Владислав Ванат та Віталій Буяльський.

Три матчі 10 туру чемпіонату України з футболу були винесені на неділю. У пізній слот була призначена гра за участю Динамо, яке приймало у Львові Кривбас, пише 24 канал.

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Підопічні Луческу з тріском провалюють цей сезон. У чемпіонаті "біло-сині" здобули всього три перемогу у семи іграх, а у Лізі Європи кияни достроково вилетіли, взявши всього один бал у 5-ти поєдинках.

Втім, Кривбас був відносно зручним суперником для Динамо. Команда з Кривого Рогу лише у минулому турі здобула свою першу перемогу в сезоні, однак все одно залишалась у зоні перехідних матчів.

Буяльський та Ванат розірвали Кривбас

Гра на "Арені-Львів" одразу пішла за сценарієм підопічних Луческу. Вже в середині першого тайму Динамо забило двічі. Спочатку Ванат самотужки розібрався у чужому карному майданчику із захисниками Кривбасу та пробив Сарнавського.

Відео голу Ваната:

А за дві хвилини Владислав допоміг Буяльському подвоїти рахунок. Віталія ніхто не встиг накрити після обрізки у центрі поля. Однак ще до перерви Кривбас зміг скоротити рахунок.

Відео першого голу Буяльського:

Під час однієї з контратак захисники киян не встигли за Якимцем та Дебелком. Перший прострілив у центр, де Романа ніхто не накривав. Форвард спокійно розстріляв ворота Нещерета, забивши вже третій м'яч у цьому сезоні.

Відео голу Дебелка:

Втім по перерві кияни повернули собі перевагу. Спочатку Динамо отримало право на пенальті, однак постріл Циганкова парирував Сарнавський. Але вже за хвилину Буяльський оформив дубль.

Відео другого голу Буяльського:

Велика заслуга у цьому м'ячі у Ваната, який не прийняв пас від Караваєва, а пропустив м'яч на Буяльського. Той без проблем реалізував вихід один на один.

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Динамо піднялось у таблиці

Криворіжці змогли створити кілька моментів у воріт киян і навіть влучили у стійку. Однак більше Динамо не пропускало. Перемога дозволила "біло-синім" піднятись на сьоме місце. Правда відстань від лідера Дніпра-1 становить аж 12 очок, хоча у киян є гра в запасі.

Кривбас же залишається на 13 місці, маючи відставання від Руха та рятівної зони у два бали. Саме зі львів'янами підопічні Вернидуба і зіграють у наступному турі. На ж Динамо очікує поєдинок проти Чорноморця, який йде останнім у турнірній таблиці.