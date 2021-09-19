Динамо відреагувало на ганебну бійку вболівальників на НСК "Олімпійський"

Київське Динамо виступило з офіційною заявою щодо бійки на трибунах НСК "Олімпійський" під час матчу команди. Внаслідок сутички постраждало декілька людей.

Бійка за участі вболівальників сталася на матчі Динамо проти Олександрії. Саме гра закінчилася мінімальною перемогою киян завдяки пенальті вже у компенсований арбітром час.

Як це було Динамо вирвало перемогу в Олександрії завдяки пенальті на останній хвилині матчу: відео

Сутичка між уболівальниками київського клубу стала після того, як уболівальники з сектору №37 попросили фанатів з сектору №41 не палити піротехніку, адже це заважає дітям дивитися футбол.

У відповідь на це фанати побили уболівальників. За даними Tribuna, в одного з постраждалим зламані пальці, ще в одного – ніс. В решти – синці на тілі.

Однак забіяк затримали.

Детальніше Ультрас Динамо побили глядачів із дітьми: деталі звірячого вчинку фанатів

Після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів. Хуліганські дії порушників чітко зафіксовані технічними засобами служб арени, усі фото та відеоматеріали спрямовані керівництвом ДП НСК "Олімпійський" до ГУНП у Києві для вирішення питання про порушення кримінального провадження за статтею 296 КК України,

– йдеться в повідомленні Динамо.

Стаття 296 КК України – це "Хуліганство". Зважаючи на те, що напад був здійснений групою осіб, то винуватцям загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Окрім того, в Динамо "гарантували всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження".

Обережно! Відео містить кадри насилля – 18+

Відео бійки вболівальників на трибунах: