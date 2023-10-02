Прирівняли до пропагандистів: Динамо відповіло на ганебний мем Маска стосовно Зеленського – фото

У понеділок, 2 жовтня, Ілон Маск потрапив у черговий скандал. Він вирішив висміяти президента України Володимира Зеленського, за що отримав шквал критики на свою адресу.

Відомий мільярдер знову накинув на вентилятор. Засновник SpaceX вирішив, що буде смішно, якщо він висміюватиме президента воюючої країни за те, що той намагається залучати кошти для своїх громадян та оборонного комплексу через країн-партнерок.

До теми Маск пробив дно ганебним мемом про Зеленського: у мережі "розносять" мільярдера

Розповсюджує російську пропаганду

Власник соціальної мережі Twitter, відомої нині як X, Ілон Маск опублікував мем про Президента України Володимира Зеленського:

Коли минуло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів на допомогу.



Мем Маска про Зеленського / твітер Ілона Маска

Такий допис Ілона Маска викликав бурхливу реакцію ЗМІ. Не обійшло стороною цей скандал і київське Динамо. Пресслужба киян відповіла Маску своїм мемом, який виглядає набагато правдивішим та влучнішим.

Твоя обличчя, коли вже 5 хвилин не поширюєш російську пропаганду,

– йдеться у повідомленні.



Відповідь Динамо Маску / твітер Динамо

Зазначимо, що також цей ганебний інцидент прокоментував легенда світового хокею Домінік Гашек, який систематично підтримує Україну. Він підкреслив, що попри фінансове багатство, усередині американський мільярдер залишається бідним.

Маск просто показав нам, який він бідний. Ця людина (Маск) не заслуговує на повагу,

– написав Гашек.