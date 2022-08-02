Динамо – Штурм: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 3 серпня, київське Динамо продовжить боротьбу за місце в груповому етапі Ліги чемпіонів. У третьому кваліфікаційному раунді киян зіграють проти австрійського Штурму. Цей матч зможуть побачити і українські вболівальники.

Попри те, що перший матч Динамо – Штурм буде домашнім для київської команди, зіграти його в Києві не вдасться. Через війну, яку росія веде проти України, проводити на території нашої країни міжнародні футбольні матчі не можна.

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Відтак матч Динамо – Штурм в середу, 3 серпня, відбудеться в Польщі. Керівництво української команди домашнім полем обрало міський стадіон імені Владислава Крола у місті Лодзь. Там же кияни грали й попередній "домашній" матч проти Фенербахче.

Хто покаже матч Динамо – Штурм

Матч Динамо – Штурм в середу, 3 серпня, розпочнеться о 21:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим часом). Переглянути цей матч в Україні буде змога в декілька способів.

Цей матч транслюватиметься у прямому ефірі ексклюзивно на телеканалі Setanta Sports Україна. Однак лише в кабельних мережах. На онлайн-платформах цей матч не буде доступний для перегляду.

Пряму трансляцію матчу безкоштовно можна буде переглянути на OTT-платформі setantasports.com – на будь-якому гаджеті (смартфон, планшет, ПК) за наявності доступу до інтернету.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Окрім того, під час матчу будуть публікуватися усі голи.

Трансляція матчу буде доступна і на каналі "2+2". Однак вона буде із 15-хвилиною затримкою. Так було і під час трансляції матчу Фенербахче – Динамо в попередньому раунді кваліфікації.