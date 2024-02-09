Динамо врятувалось від поразки завдяки голу гравця, яким цікавиться Наполі: відеоогляд

У п'ятницю, 9 лютого, київське Динамо провело шостий контрольний спаринг на зборах у Туреччині. "Біло-сині" розписали свою першу мирову.

Динамо – Шкендія 1:1

Голи: Ванат, 60 – Шала, 26

Динамівці першими пропустили у зустрічі. Вже на 26-й хвилині Шкендія завдяки голу Шала повели у рахунку 0:1, пише 24 Канал.

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Із мінімальною перевагою гостей команди пішли на перерву.

Переможний рахунок клуб із Північної Македонії протримався рівно до 60-ї хвилини, коли Ванат зрівняв цифри на табло 1:1.

До фінального свистка жодному із колективів так і не вдалось вийти уперед. Динамо та Шкендія розписали нічию 1:1. Це перша мирова для підопічних Олександра Шовковського на закордонних зборах.

До цього кияни здобули дві перемоги (над Пахтакором 5:1 та Лієпаєю 5:2) та зазнали трьох поразок (від Баллкані 0:2, Легії 3:1 та Левскі 1:0).

Вже 12 лютого Динамо зіграє черговий товариський матч проти латвійської РФШ (Рига).

Відеоогляд матчу Динамо – Шкендія