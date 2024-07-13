Динамо – Шальке 04: онлайн-трансляція товариського матчу

Київські динамівці готуються до старту сезону на зборах в Австрії. В рамках підготовки підопічні Олександра Шовковського зіграють проти представника Другої Бундесліги Шальке 04 з Гельзенкірхен.

Свій другий спаринг київське Динамо зіграє у суботу, 13 червня. Гра розпочнеться о 17:15 за київським часом, пише 24 Канал.

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Титулований суперник Динамо

Шальке 04 – один з найтитулованіших клубів Німеччини. "Гірники" сім разів ставали чемпіонами країни.

У сезоні 1996/97 Шальке 04 виграли Кубок УЄФА. На рубежі тисячоліть "гірники" були серед топ-клубів Німеччини. У сезоні 2000/01 команда з Гельзенкірхена стала віцечемпіоном Бундесліги, здобувши право змагатися в Лізі чемпіонів.

Невдалим виявився для "гірників" сезон 2020/21, коли вони втратили прописку в Бундеслізі. Вже третій рік команда виступає у другому дивізіоні Німеччини.

За підсумком минулого сезону Шальке посів десяте місце. Найкращим бомбардиром команди став 30-річний турецький нападник Кенан Караман, на рахунку якого 13 голів. З 2023 року команду очолює 42-річний бельгійський спеціаліст Карел Герартс.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шальке 04

Нагадаємо, що у першому матчі на літніх зборах Динамо зіграло внічию з німецьким Падерборном (0:0).