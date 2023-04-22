Півзахисник Динамо яскравим ударом зі штрафного вразив ворота Шахтаря: відео голу

Олександру Андрієвському вдався крутий постріл зі стандарту під поперечину. Цей гол у ворота Трубіна дозволив "біло-синім" зрівняти рахунок.

Динамо та Шахтар проводять свою другу зустріч у цьому сезоні УПЛ. Донеччани змагаються за чемпіонство, тоді як кияни вже втратили шанси на золото, пише 24 канал.

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"Гірники" відкрили рахунок на старті поєдинку завдяки дальньому удару Степаненка та помилки Нещерета. Після перерви Динамо притисло суперника і змогло зрівняти рахунок в кінці гри.

На 82 хвилині Царенко, який вийшов на заміну, заробив небезпечний штрафний. До м'яча підійшов Олександр Андрієвський і від поперечини вразив ворота Трубіна.