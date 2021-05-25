Динамо – Шахтар: де і коли відбудеться матч за Суперкубок України

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий розкрив деталі старту наступного футбольного сезону.

Євген Дикий розповів, коли і де відбудеться матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар, який і відкриє новий сезон футболу.

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Київ або Одеса

"На даний момент сформовано проєкт рішення від клубів, який знаходиться на етапі затвердження виконавчим комітетом. Базова дата початку сезону – 24 липня. Саме тоді відбудеться матч за Суперкубок України.

Вже на наступний день, 25 липня, розпочнеться чемпіонат. Виняток буде стосуватися тільки учасників Суперкубка – Динамо і Шахтаря. Поєдинки першого туру за участю цих команд будуть перенесені після консультації з самими клубами", – заявив Дикий.

Глава УПЛ додав, що пріоритетними містами для проведення матчу за Суперкубок є Одеса та Київ. Остаточне рішення буде прийматися спільно з учасниками поєдинку.

У минулому сезоні Динамо оформило "золотий дубль", тріумфувавши в УПЛ та Кубку України.