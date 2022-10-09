Динамо розгромило Рух у матчі з травмою Бойка та повітряною тривогою: відео голів

Київське Динамо 9 жовтня зустрічався з львівським Рухом у 6-му турі УПЛ. Команда Мірчі Луческу здобула третю перемогу поспіль у чемпіонаті України.

Динамо – Рух 3:0

Голи: Буяльський, 43, 60, Тимчик, 81

Перший небезпечний момент у матчі створило Динамо. Буяльський залишив м'яч на Циганкова, але Віктор пробив над воротами Паньківа. Рух відповів ударом Таллеса. З ним впорався Бойко, пише 24 канал.

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Перший тайм минав за невеличкої переваги киян. Хоча львівський клуб теж не відсиджувався біля власних воріт. Ціла низка кутових не привела до взяття воріт "біло-синіх".

На 43-й хвилині нулі на табло "Арени Львів" були розмочені – 1:0. Шепелєв розрізною передачею знайшов забігання Вівчаренка. Подачу у штрафний перехопив Паньків, але голкіпер Руха помилився біля воріт та руками скинув прямо під удар Буяльському.

Перший гол Динамо: дивіться відео

Наприкінці першого тайму голкіпер Динамо Денис Бойко невдало приземлився на праву ногу під час передачі з флангу від гравця Руха. Голкіпер із криком впав на газон.

Щоправда, після відпочинку Бойко таки зайняв місце у рамці воріт киян. Але вже через сім хвилин ліг на газон та попросив заміну. Замість нього у рамці володінь Динамо з'явився Руслан Нещерет.

На 60-й хвилині підопічні Мірчі Луческу подвоїли перевагу. Циганков класно відклеївся від захисника Руха, прострілив вздовж львівських воріт. Бєсєдін не встиг на передачу, за те Гармаш замкнув пас, але удар Дениса прийняв на себе футболіст Руха. М'яч відскочив до Буяльського, який оформив дубль – 2:0.

Відео другого голу Буяльського

У середині другої 45-хвилинки Циганков змарнував класний момент відзначитись голом.

За десять хвилин до фінального свистка він таки пролунав – повітряна тривога була по усій Україні. Футболісти понад годину сиділи в укритті. Після відбою матч продовжили. Головний арбітр зустрічі дозволив командам розім'ятись перед відновленням гри.

Майже одразу Динамо зробило рахунок 3:0. Тимчик потужним ударом з-за меж штрафного прошив сітку воріт Паньківа.