Динамо продовжило безпрограшну серію у день свого 95-річчя

Київське Динамо 13 травня гостювало на стадіони Флори у Таллінні. Кияни здобули свою п'яту перемогу у благодійному турне.

Флора – Динамо 0:3

Голи: Волошин, 16, Бурда, 43, Ванат, 60

Мірча Луческу вперше не зміг використати у благодійних матчах своїх лідерів. Динамівці ще 5 травня приїхали у розташування збірної України на зборах у Словенії, пише 24 канал.

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У національну команду вирушила ціла група футболіст "біло-синіх" – Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Артем Бєсєдін.

Відзначимо, що Циганков не тренувався з перших днів через пошкодження.

Навіть це не завадило Динамо розгромити суперника. Перед динамівцями не стояв багаторазовий чемпіон Естонії.

На 16-й хвилині кияни відкрили рахунок у зустрічі. Волошин класно змістився до центру штрафному та з-за його меж пробив у нижній кут воріт. М'яч після більярдного удару полетів прямо у кут володінь Флори. Зовсім трішки не вистачило голкіперу, щоб потягнути постріл – 0:1.

Наприкінці першого тайму кияни подвоїли свою перевагу. Бурда класно у падінні замкнув простріл від Шепелєва – 0:2.

Черговий гол Ваната

На перерву команди пішли за перевагу Динамо у два голи.

Після відпочинку м'яч ще одного разу побував у воротах. На 60-й хвилині голкіпер парирував удар Вівчаренка із гострого кута, але м'яч відлетів прямо у ноги Ваната, який на добиванні відправив його вже у порожні ворота Флори – 0:3. Ванат забив свій черговий гол у футболці Динамо у благодійній зустрічі.

Динамо не перервало безпрограшну серію у благодійному турне.