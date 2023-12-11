Динамо призначило Шовковського головним тренером

Олександр Шовковський позбавлений приставки "виконувач обов'язки". Динамо повідомило про призначення його повноцінним головним тренером.

Шовковський очолював команду в чотирьох останніх матчах після звільнення посади Мірчею Луческу. Динамо здобуло максимально можливі 12 очок у чемпіонаті із загальним рахунком 10:2 та вийшло на п'яте місце в УПЛ.

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Шовковський – головний тренер Динамо

Зазначимо, що Шовковський вперше в кар'єрі працюватиме головним тренером основної команди. До цього він входив до тренерського штабу Луческу, зокрема підміняв румуна на посаді на час його лікування у квітні-червні 2023 року.

У Динамо пообіцяли, що згодом повідомлять деталі угоди.

Перший офіційний матч Шовковського в статусі повноцінного головного тренера Динамо проводитиме вже після зимової паузи в УПЛ. Наприкінці лютого кияни поновлюватимуть чемпіонат виїзним матчем з Металістом 1925.

Що відомо про кар'єру фахівця