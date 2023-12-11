Динамо призначило Шовковського головним тренером
Олександр Шовковський позбавлений приставки "виконувач обов'язки". Динамо повідомило про призначення його повноцінним головним тренером.
Шовковський очолював команду в чотирьох останніх матчах після звільнення посади Мірчею Луческу. Динамо здобуло максимально можливі 12 очок у чемпіонаті із загальним рахунком 10:2 та вийшло на п'яте місце в УПЛ.
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Шовковський – головний тренер Динамо
Зазначимо, що Шовковський вперше в кар'єрі працюватиме головним тренером основної команди. До цього він входив до тренерського штабу Луческу, зокрема підміняв румуна на посаді на час його лікування у квітні-червні 2023 року.
У Динамо пообіцяли, що згодом повідомлять деталі угоди.
Перший офіційний матч Шовковського в статусі повноцінного головного тренера Динамо проводитиме вже після зимової паузи в УПЛ. Наприкінці лютого кияни поновлюватимуть чемпіонат виїзним матчем з Металістом 1925.
Що відомо про кар'єру фахівця
- Тренерська кар'єра Олександра Шовковського розпочалася у 2018 році, коли він приєднався до штабу Андрія Шевченка в національній збірній України. Починаючи з початку 2023 року, Шовковський продовжив свою кар'єру в "Динамо" в якості асистента в тренерській групі під керівництвом Мірчі Луческу.
- Під керівництвом нового тренера "Динамо" у 12 матчах команда здобула 10 перемог в Українській Прем'єр-лізі. Єдину поразку підопічним Шовковського зазнала у травні, поступившись "Чорноморцю" з рахунком 2:3.