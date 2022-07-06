Динамо придбало два автомобілі для фанатів команди, які воюють на передовій
Джерело:фейсбук Динамо
Київське Динамо продовжує підтримувати українську армію. Кияни наближають перемогу України над ворогом.
Допомога українській армії
Керівництво київського клубу неодноразово заявляли про фінансову допомогу нашим захисникам, які щодня віддають життя за свободу українського народу. Робило це Динамо не лише за рахунок благодійних матчів у Європі.
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Клуб придбав для бійців два позашляховики, які вже 4 липня поїхали на передову. Динамо відправило їх уболівальникам "біло-синіх", яких чимало воює у боротьбі проти Росії. Ці автомобілі допоможуть військовим наблизити перемогу країни над окупантом.
Пресслужба клубу показала автомобілі, які поїхали на фронт, на фоні легендарного стадіону імені Валерія Лобановського.
Київський клуб придбав автомобілі для військових / Фото Динамо
- Нагадаємо, що до матчів збірної Україні у Лізі націй та плей-офф відбору ЧС-2022 Динамо провело сім поєдинків у благодійному турне. У яких кияни не знали смаку поразок – п'ять перемог та дві мирові. Усі виручені від зустрічей кошти пішли на потреби України.
- Після паузи команда зібралась та розпочала підготовку до нового сезону. У Швейцарії підопічні Луческу провели вже чотири матчі, у яких зазнали однією поразки (від Лозанни 2:0), розписали дві нічиї (з Івердоном 1:1 та Янг Бойз 0:0) та одного разу перемоги (над Сьоном 0:1).