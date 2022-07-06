Динамо придбало два автомобілі для фанатів команди, які воюють на передовій

Допомога українській армії

Керівництво київського клубу неодноразово заявляли про фінансову допомогу нашим захисникам, які щодня віддають життя за свободу українського народу. Робило це Динамо не лише за рахунок благодійних матчів у Європі.

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Клуб придбав для бійців два позашляховики, які вже 4 липня поїхали на передову. Динамо відправило їх уболівальникам "біло-синіх", яких чимало воює у боротьбі проти Росії. Ці автомобілі допоможуть військовим наблизити перемогу країни над окупантом.

Пресслужба клубу показала автомобілі, які поїхали на фронт, на фоні легендарного стадіону імені Валерія Лобановського.



Київський клуб придбав автомобілі для військових / Фото Динамо