Патріотичний зміст у кожному комплекті: Динамо презентувало нову форму на сезон-2024/2025

У середу, 19 червня, київське Динамо показало ігрову форму на наступну кампанію. Було представлено три комплекти й кожен з них суттєво відрізняється від попереднього сезону.

Сьомий сезон поспіль офіційним спортивним партнером "біло-синіх" виступає New Balance. Цей спортивний бренд виготовляє ексклюзивний дизайн для киян і цього разу вийшло дуже нестандартно та яскраво.

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Кардинально новий дизайн

Футболісти зможуть приміряти нову форму після виходу із відпустки. Кожен із трьох ігрових комплектів втілює у собі певний символізм та історію.

"Дизайн домашньої форми збагачений вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору. Ця форма поєднує сучасний спортивний одяг з вічними традиціями", – йдеться у повідомленні пресслужби Динамо.

Домашній комплект форми / Фото Динамо Київ

У виїзній формі Динамо вирішило відійти від традиційної колірної гами. New Balance створив лімітований комплект у синьо-жовтих кольорах, який є даниною українському прапору, символізуючи патріотизм та солідарність.



Виїзна форма Динамо на сезон-2024/2025 / Фото ФК Динамо

Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендінгом золотого кольору. За словами виробника, вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символом столиці.



Третій комплект форми Динамо Київ на сезон-2024/2025 / Фото ФК Динамо

Дивіться відео з презентації нової форми Динамо

Зазначимо, що перший офіційний матч кияни в новій формі проведуть 23 або 24 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Напередодні відбулося жеребкування й суперником Динамо стане сербський Партизан.