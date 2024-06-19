Патріотичний зміст у кожному комплекті: Динамо презентувало нову форму на сезон-2024/2025
Джерело:Динамо Київ
У середу, 19 червня, київське Динамо показало ігрову форму на наступну кампанію. Було представлено три комплекти й кожен з них суттєво відрізняється від попереднього сезону.
Сьомий сезон поспіль офіційним спортивним партнером "біло-синіх" виступає New Balance. Цей спортивний бренд виготовляє ексклюзивний дизайн для киян і цього разу вийшло дуже нестандартно та яскраво.
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Кардинально новий дизайн
Футболісти зможуть приміряти нову форму після виходу із відпустки. Кожен із трьох ігрових комплектів втілює у собі певний символізм та історію.
"Дизайн домашньої форми збагачений вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору. Ця форма поєднує сучасний спортивний одяг з вічними традиціями", – йдеться у повідомленні пресслужби Динамо.
У виїзній формі Динамо вирішило відійти від традиційної колірної гами. New Balance створив лімітований комплект у синьо-жовтих кольорах, який є даниною українському прапору, символізуючи патріотизм та солідарність.
Виїзна форма Динамо на сезон-2024/2025 / Фото ФК Динамо
Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендінгом золотого кольору. За словами виробника, вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символом столиці.
Третій комплект форми Динамо Київ на сезон-2024/2025 / Фото ФК Динамо
Дивіться відео з презентації нової форми Динамо
Зазначимо, що перший офіційний матч кияни в новій формі проведуть 23 або 24 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Напередодні відбулося жеребкування й суперником Динамо стане сербський Партизан.