Динамо поступилося найтитулованішому клубу Польщі: результати товариського матчу

Київське Динамо продовжує підготовку в Туреччині. Команда вже провела два товариських матчі.

Підопічні Шовковського зазнали вже другої поразки під час зборів у Туреччині. Цього разу київська команда поступилася польській Легії, пише 24 Канал.

Дивіться також Приїхав не на фарт: президент Динамо несподівано завітав на матч Шахтаря – фото з трибун

Динамо Київ – Легія 1:3

Голи: Пономаренко, 34 – Мучі, 31, Августиняк, 45, Крамер, 55

Кияни розпочали гру непогано. Однак Легія відкрила рахунок на 31-й хвилині після точного флангового навісу та удару головою.

Динамо оперативно відповіло – після гарної подачі з флангу від Кабаєва, Пономаренко ногою впевнено переправив м'яч у сітку. Проте, поляки пішли на перерву, ведучи в рахунку після дальнього удару в кінці першого тайму.

На другий тайм Шовковський випустив практично новий склад, який продемонстрував себе менш ефективно, ніж гравці з першого складу. Легія розпочала тайм краще та забила третій гол.

До завершення матчу кияни не змогли знайти ефективного рішення в атаці, і Легія спокійно довела гру до перемоги. Рахунок 1:3 – друга поразка Динамо за обидва турецькі матчі.

Наступний матч київське Динамо проведе 30 січня проти узбекистанського Пахтакора