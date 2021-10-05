Динамо порушило регламент і кодекс етики під час матчу з Шахтарем: киянам загрожує покарання

Українська Прем'єр-ліга вивчає факти порушення Динамо регламенту і кодексу етики під час матчу з Шахтарем, який відбувся 3 жовтня і завершився безгольовою нічиєю.

Що порушило Динамо?

Андрій Плахотнюк, режисер і ведучий домашніх матчів Динамо, 4 рази використовував аудіо систему стадіону для публічного заклику "Всіх уболівальників підтримати Динамо, щоб київський клуб міг домогтися перемоги над Шахтарем".

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Ймовірно, що такі дії були викликані слабким шумовим супроводом матчу.

Цікаво, що в 21 статті регламенту УПЛ зазначено, що клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників в прив'язці до "Кодексу етики і чесної гри УАФ" і що офіційними представниками вважається персона, що виконує певну місію від імені клубу.

Також є думка, що публічний емоційний тиск ведучого матчу може порушувати пункт 1.8 "Кодексу етики і чесної гри УАФ", де зазначено, що клуби і учасники футбольного процесу повинні "Беззаперечно дотримуватися принципів чесної гри і не використовувати в своїй діяльності методів і способів, які суперечать духу чесного суперництва".

В УПЛ, між тим, пообіцяли розглянути це питання, про що повідомив виконавчий директор Євген Дикий:

"Ми з юристами, і в тому числі КДК, це питання в даний момент вивчаємо. По-хорошому, з боку Динамо, звичайно, не правильно так робити. Чи можуть бути санкції? Так, для цього необхідне детальне юридичне обгрунтування, яке, в тому числі, зараз опрацьовується нашою командою", – зазначив Дикий.