Сербів чекає покарання за прихильність до Росії: онлайн-трансляція матчу Динамо – Партизан

У вівторок, 23 липня, київське Динамо проведе свій перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025 роти сербського Партизана. Поєдинок можна переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Цей поєдинок буде номінально домашнім для київського Динамо. Стартовий свисток німецького рефері Крістіана Дінгерті пролунає 23 липня о 21:00 (за київським часом) у Любліні, пише 24 Канал.

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Це п'ята очна зустріч Динамо та Партизана. Наразі кияни володіють 100-відсотковою статистикою – 4 перемоги у 4-х матчах. Востаннє ці клуби грали між собою у груповому раунді Ліги Європи в сезоні-2017/2018.

Загалом кияни всьоме зіграють проти суперника із Сербії.

Напередодні поєдинку у киян з'явилась додаткова мотивація. Все через матчі Партизана на "Кубку братьєв" у Росії. Тепер підопічні СаШо викладуть усі сили, аби покарати сербів за ганебну позицію.

Динамо – Партизан: онлайн-трансляція матчу

До слова, другий матч запланований на 30 липня. Переможець цієї пари зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2024/2025 проти

Переможений продовжить свої єврокубкові виступи у кваліфікації Ліги Європи.